ميسي يفتح النار على لابورتا ويروي تفاصيل جديدة بشأن رحيله عن برشلونة

وقال ميسي، في مقابلة مع " صحيفة سبورت " الإسبانية، إنه "فعل كل ما بوسعه للبقاء في صفوف برشلونة"، مؤكدا أنه وافق على تخفيض راتبه وكان على أتمّ الاستعداد لمساعدة النادي لأن أمنيته الأولى هي البقاء في برشلونة.

ونفى أن يكون رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا طلب منه بشكل مباشر أن يلعب مجانا للنادي، مؤكدا أنه طلب منه تخفيض راتبه بنسبة 50 في المئة وهو ما وافق عليه.

وتابع قائلا: "لقد آلمني تصريح لابورتا حين قال أملت في أن يبدل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانا قبل انتقاله لسان جرمان. مثل هذه التصريحات تخلق تكهنات أو تجعل الناس يفكرون بأشياء لا أعتقد أنني أستحقها".

وأوضح ميسي أنه عندما قرر الانتقال إلى باريس سان جرمان، كان أحد الأسباب فريقهم الرائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو كفريق والفوز بدوري أبطال أوروبا"، مؤكدا أنه لا يفكر بالاعتزال حاليا. قائلا: "لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم المقبلة.