هل ينجح مان يونايتد في عبور أتلانتا بالجولة القادمة من دوري أبطال أوروبا

تأتي مباراة مانشيستر يونايتد مع أتلانتا، مساء اليوم الثلاثاء، لتثير تساؤلا حول ما سيقدمه الفريق ونجاحه في عبور هذه المرحلة بعد فوزيه الأخيرين.

ووفقا لموقع مانشستر إيفنينج نيوز، فسوف يلتقي مانشستر يونايتد مع أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، متحدثا عن مشكلتين في اللياقة البدنية يمكن أن يواجههما الفريق.

فهناك اثنان من لاعبي يونايتد الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم تعرضا لصدمات في جلسة تدريبية في كارينغتون صباح أمس الاثنين.

وقال سولشاير: "نحن على ما يرام، هذه الجلسة التدريبية هذا الصباح عبارة عن بعض الوخزات الصغيرة، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي شيء كبير".

ويحتل يونايتد مركز الصدارة في مجموعته بعد فوزين متأخرين على أرضه ضد فياريال وأتلانتا وتأتي هذه الرحلة إلى بيرغامو في منتصف أسبوع مهم ويحتمل أن يكون حاسمًا، حيث ينتظر مانشستر سيتي يوم السبت.

وخفف سولشاير من الضغط على نفسه بالفوز 3-0 على توتنهام، لكنه لن يؤخذ على أتلانتا قبل لقاء الديربي هذا الأسبوع.

وقال: "نحن في وضع لائق ولكنك تحتاج إلى نتيجة بعيدًا عن أرضك لتتغلب عليها، لذا كل الأنظار وكل التركيز ينصب على هذه المباراة".

وعن التشكيلة المتوقعة قال الموقع إن سولشاير سيكرر الثنائية الهجومية المكونة من كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني، مؤكدا أن ديفيد دي خيا، سوف يكون في حراسة المرمى، وفي الدفاع: فاران، ماجواير، لوك شو، بينما يلعب في الوسط: وان بيساكا، مكتوميناي، فريد، تيليس، ويقبع في الهجوم كل من فرنانديز؛ رونالدو، كافاني.

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