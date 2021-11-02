مسؤول سابق في الأهلي يهاجم خالد الغندور بسبب تصريحاته عن زوجة موسيماني

تعرض الإعلامي المصري خالد الغندور، لهجوم من قبل عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات في النادي الأهلي سابقا بسبب تصريحات نجم نادي الزمالك السابق عن زوجة مدرب القلعة الحمراء.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية للقيعي، عبر فضائية الأهلي، وجه فيها حديثه لخالد الغندور، منتقدا تصريحات عن زوجة مدرب الأهلي بيتسو موسمياني، بحسب خبر عن المقابلة نشره موقع "صدى البلد" المصري.

وقال القيعي إن تصريحات الغندور عن أن زوجة موسيماني وكيلة لاعبين، غير صحيحة.

وتابع: "قال الغندور إن الصفقات التي نفذها موسيماني بضم تاو وميكيسوني ودفعهم في المباريات لأن زوجته وكيلة اللاعبين، غير صحيح".

ووجه القيعي رسالة إلى الغندور قال فيها: "فمن المفترض أنه يتحدث عن ناديه ويبرز نقاط قوته"، مضيفا: "لكن يعيش حالة (اشمعنى الأهلي)".

واستطرد موجها حديثه لنجم الزمالك السابق خالد الغندور: "ما دخلك بالأمر؟".

وقال رئيس لجنة التعاقدات في النادي الأهلي سابقا: "لو أننا نريد الاصطياد في الماء العكر لتحدثنا عن صفقات وعمولات الزمالك".

وتابع: "عليك أن تركز في المشاكل التي لديك… لا تحاول خلق أزمة ليست موجودة أصلا في الأهلي"، مضيفا: "لن يسمع لك أحد في القلعة الحمراء".

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