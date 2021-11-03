كرة القدم والفنون القتالية المختلطة معا... سيدورف وحبيب يفتتحان مدرسة (صور)

أسس لاعب كرة القدم السابق في ميلانو والمنتخب الهولندي كلارنس سيدورف وحبيب نورمحمدوف مدرسة في دبي لتعليم كرة القدم والفنون القتالية المختلطة.

وعلق سيدورف، على الحدث قائلا: "قلت إن شيئا مثيرا على وشك الحدوث. يمكنني أخيرا مشاركة هذا معكم جميعا. يسعدني الإعلان عن الإطلاق العالمي لنادي Seedorf Khabib Performance Club".

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وتابع قائلا " لقد تعاونت مع صديقي حبيب وشريكنا العالمي مركز دبي للسلع المتعددة لإنشاء مدرسة كرة القدم الأكثر إثارة وفريدة من نوعها على الإطلاق. نريد أن نمنح الشباب في جميع أنحاء العالم الفرصة لتطوير قدراتهم الرياضية والاجتماعية من خلال منهجية تدريب تجمع بين كرة القدم وفنون القتال المختلطة. ستكون دبي نقطة انطلاقنا لهذا المشروع المذهل، لكننا نهدف إلى التوسع العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة".

واختتم قائلا "استند هذا المشروع على رؤيتنا المشتركة في العودة إلى المجتمع ورغبتنا في تطوير الرياضة وتحسينها باستمرار قدر الإمكان".

هذا وأعلن بطل الفنون القتالية المعتزل، الروسي حبيب نورمحمدوف، في وقت سابق، عن استعداده للظهور لأول مرة في عالم كرة القدم.

ونشر حبيب مقطعا مصورا على صفحته الخاصة في "إنستغرام"، قائلا إنه مستعد لظهوره الأول في كرة القدم وتلقي العروض.

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هذا ويعتبر المصارع الروسي من محبي رياضة كرة القدم، وتربطه علاقات صداقة مع الكثير من اللاعبين كالبرتغالي رونالدو، حيث تبادلا الهدايا في أكثر من مناسبة.