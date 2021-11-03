غوارديولا: مواجهة مانشستر سيتي مع بروج أهم من مباراة يونايتد

صرح المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه يركز على مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام يوم غد الأربعاء، مع كلوب بروج.

وقال غوارديولا، إن هذه المباراة أهم من مواجهة مانشستر يونايتد، متابعا: "لن يكون في ذهنه مباراة قمة مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع الأسبوع القادم"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف غوارديولا أن "هذه المباراة أهم بكثير من مباراة يونايتد. إنها تمنحنا خطوة رائعة للأمام نحو التأهل لدور الستة عشر".

وتابع: "في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك العديد من المباريات، هنا ست مباريات فقط (في مرحلة المجموعات).. ويتبقى الآن ثلاث مباريات. المبارتان الثالثة والرابعة هما أهم المباريات وعلينا أن نأخذها على محمل الجد".

وأوضح: "غدا لدينا فرصة، كل عام يكون الأمر أكثر صعوبة. إنها ست مباريات فقط، إذا خسرت أكثر من مباراة أو مباراتين يصبح الأمر صعبا. لقد خسرنا بالفعل في باريس".

يشار إلى فوز مانشستر سيتي 5-1 على بروج، في المباراة التي أقيمت بينهما، الشهر الماضي، وصرح المدرب الإسباني، غوارديولا أنه يتوقع رد فعل قويا عندما يزور الفريق البلجيكي استاد الاتحاد.

وأشار إلى أنه "متأكد من أنهم سيعدلون الأمور لمعاقبتنا. يجب أن نتأقلم لكي نتحسن. إنه أمر طبيعي، ستكون مباراة مختلفة تماما".

يذكر أن مانشستر سيتي يواجه كلوب بروج، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار دوري أبطال أوروبا من سبوتنيك.