الإعلان عن أسعار مباراة الهوكي المقررة في دبي بين فريقين من الدوري الروسي

تم الإعلان عن أسعار تذاكر لقاء فريقي "أفانغارد أومسك" و"بارس قازان" الروسيين للهوكي، المقرر إقامته في دبي.

ووصل سعر الباقة الواحدة والتي تحتوي على بطاقتين، إلى 300 درهم إماراتي.

ووصل سعر الاشتراك الأغلى لـ15.7 ألف روبل (810 دراهم). وجاء في الإعلان أن الجماهير ستشاهد "معركة بين أقوى فريقين في أوروبا، ومواجهة شرسة بين الفريقين الرائدين في KHL".

في وقت سابق، وقع كل من KHL وAvangard ووزارة السياحة والتجارة في دبي والمجلس الرياضي للمدينة مذكرة نوايا لعقد اجتماع بطولة Avangard - Ak Bars KHL المنتظم في الإمارات العربية المتحدة في 3 ديسمبر/كانون الأول.

يقام معرض "إكسبو 2020" في دبي في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 مارس/آذار، وفي إطاره ستقام مباراة هوكي.

في موسم 2019/20، أقيمت مباراة شهر ديسمبر بين Ak Bars وSalavat Yulaev في دافوس (سويسرا). كما أقيمت مباريات سابقة في الدوري في فيينا وزيورخ.