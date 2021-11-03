"سيتي غروب" في مفاوضات متقدمة لشراء 20% من نادي سبارتاك موسكو

أفادت تقارير إعلامية أن مجموعة City Football Group باتت في مفاوضات متقدمة لشراء نسبة 20 في المئة من نادي "سبارتاك موسكو" الروسي.

وحسب موقع "تشامبيونات" الرياضي الروسي، التقى ممثلون عن المجموعة مع المدير العام للنادي الروسي في ظل أخبار عن رغبة ليونيد فيدون مالك فريق سبارتاك موسكو في بيعه.

وأضاف الموقع أن مصادر من داخل المجموعة أكدت أن مفاوضات أولية قد تمَّت مع ممثلي الفريق الروسي، لكن لا شيء قد حسم.

وفي حال تم الاتفاق بين المجموعة والفريق الروسي على شراء نسبة منه، سيكون الفريق رقم 11 ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم.

وتملك مجموعة "سيتي غروب لكرة القدم" نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، ويوكوهاما مارينوس في الدوري الياباني، وملبورن في الدوري الأسترالي، ومونتيفيديو سيتي في الدوري الأوروغوياني، وجزءا من جيرونا في إسبانيا، وفريق شوانغ الصيني، ومومباي في الدوري الهندي، ولوميل في بلجيكا، ونادي تروا في فرنسا.

وتأسست مجموعة سيتي لكرة القدم في 2013، وهي تابعة لمجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار.

وكان نادي مانشستر سيتي أول أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، وانضم إليها فور إنشائها في 2013، علما أن مجموعة أبو ظبي للتنمية والاستثمار استحوذت على النادي الإنجليزي في أغسطس/ آب سنة 2008، قبل أن تقوده إلى نجاحات مدوية.

ويعتبر النادي الإنجليزي أنجح أندية المجموعة واستطاعت أن تطوره بشكل كبير ليصبح أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز وأحد أفضل الأندية الأوروبية، حيث توج بـ16 لقبا تحت إدارة المجموعة، علما أن النادي قبلها توج بـ12 لقبا فقط منذ تأسيسه سنة 1894 حتى 2008 تاريخ شرائه من طرف أبو ظبي للتنمية والاستثمار.

الاهتمام بالنوادي الروسية

في العام الماضي، تم الإبلاغ عن أن"City Football Group" تدرس السوق الروسية وكانت هناك أخبار حول اهتمام الشركة بـ نادي "أوفا".

وقال روستيسلاف مورزاغولوف، رئيس مجلس أمناء النادي: "نؤكد أننا نتفاعل مع العديد من المستثمرين المحتملين. وليس الآن فقط. استمر العمل لعدة سنوات. ومن بين الذين نتواصل معهم فرق من النمسا والمملكة العربية السعودية".

وفي شهر مايو/أيار من هذا العام، قال المدير العام لـ"خيمكي"، سيرغي أنوخين ، لـ Sport-Express إنه أجرى "مفاوضات صعبة إلى حد ما مع City Football Group". ثم اعترف أنوحين أن السوق الروسي لم يكن مثيرًا للاهتمام بالنسبة للمجموعة.