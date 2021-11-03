الزمالك يؤكد مشاركة شيكابالا ضد الأهلي رغم قرار اتحاد الكرة

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، حسين لبيب، اليوم الأربعاء، إدراج اسم نجم فريق كرة القدم محمود عبد الرازق شيكابالا ضمن القائمة التي ستواجه الأهلي، رغم قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم"، فإن قرار الإدارة الذي جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني يستند إلى حكم أصدره مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة الإيقاف التي أقرها اتحاد الكرة ضد اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أكد، خلال اجتماع للجنة الشباب والرياضة في البرلمان، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية، أن الحكم الصادر لصالح شيكابالا من مركز التسوية والتحكيم واجب النفاذ.

وقال لبيب إن الغرض من إدراج اسم اللاعب في القائمة هو الحصول على رد فوري من اتحاد الكرة بشأن موقف اللاعب. ذكرت تقارير صحفية مصرية في وقت سابق، أن الاتحاد لم يرد على طلب للزمالك بشأن موقف اللاعب بعد قرار مركز التسوية والتحكيم.

يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الجمعة المقبلة، في قمة مبكرة لهذا الموسم.

وأردف رئيس النادي المكلف، أنه إذا رفض الاتحاد تنفيذ قرار إلغاء العقوبة فلابد من توضيح الآلية التي يتعامل بها الاتحاد، خاصة أنه التزم سابقا بحكم المركز الذي أوقف قرار اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في الحصول على 8 ملايين جنيه كتعويض من أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتعهد رئيس الزمالك باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد اتحاد الكرة لحماية حقوق ناديه، حال رفض رسميا قرار مركز التسوية والتحكيم بشأن عودة اللاعب.