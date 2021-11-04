لأول مرة...طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة في الدوري الأردني لكرة القدم

أفادت وسائل إعلام دولية أن طاقم تحكيم نسائي أدار مباراة في الدوري الأردني الممتاز لكرة القدم للرجال، وذلك في خطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز انخراط العناصر النسائية في اللعبة الشعبية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الطاقم النسائي تكون من حكم الساحة إسراء مبيضين والمساعدات إسلام العبادي وصابرين العبادي وحنين مراد، المباراة التي انتهت بفوز سحاب على البقعة 4-1 في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، الثلاثاء الماضي.

وقالت الحكم إسراء مبيضين إن اللاعبين في البداية كانوا يبتسمون في النفق، لكن بعد ذلك سارت الأمور بكل جدية عقب انطلاق المباراة‭ ‬بصورة طبيعية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها عاقدة العزم على المساهمة في تحقيق النجاح والتألق خلال إدارتها للمباريات.

وأضافت، قائلة: "طموحي هو التأثير على المجتمع لمشاركة في دوري المحترفين سيعطي صورة إيجابية عن التحكيم النسائي".

وأكدت حكم الساحة أيضا أن ما قامت به "يمكن أن يبعث برسالة مفادها أن النساء يمكنهن العمل في أي مجال".