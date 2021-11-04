القبض على مشجعي أياكس أمستردام بسبب مباراة بوروسيا دورتموند

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشجعي فريق أياكس أمستردام الهولندي، بسبب مباراته مع بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الشرطة الألمانية في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها ألقت القبض على جماهير أياكس أمستردام، بعدما قاموا بإلقاء زجاجات المياه تجاه قوات الأمن، قبل مواجهة الفريقين.

وأضافت الشرطة أنها حثت المشجعين على وقف مثل هذه التصرفات والتحلي بالسلمية واتباع تعليمات الأمن، إلا أن العديد منهم رفض التعليمات.

وقامت الشركة بإلقاء القبض على عدد كبير من جماهير الفريق الهولندي، لقيامهم بإشعال الألعاب النارية فى وسط مدينة دورتموند قبل المباراة.

وتسببت تلك الأفعال في توقف قطار لمترو الأنفاق، بعد امتلائه بالدخان لقيام مشجع بإشعال الألعاب النارية بداخله، وتم استدعاء رجال الإطفاء.

وكانت الشرطة وزعت في دورتموند منشورات، قبل بدء المباراة، مع نشر بيانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي باللغتين الألمانية والهولندية.

وقالت الشرطة للمشجعين، في بيان نشرته باللغة الهولندية: "نود الإشارة إلى أنه من المحظور في ألمانيا حمل وإشعال الألعاب النارية من أي نوع، الحظر يمتد إلى داخل الاستاد وفي الأماكن العامة".

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