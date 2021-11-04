مدرب باريس سان جيرمان يكشف سبب تعادل فريقه مع لايبزيج

كشف موريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان، سبب تعادله فريقه مع لايبزيج، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو إنه يشعر بالإحباط، بعد تعثر فريقه، وتعادله مع لايبزيج بنتيجة 2-2، عقب تلقي هدف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بحسب موقع "سبورتسكيدا" الرياضي.

وأضاف بوتشيتينو: "رأينا كيف أن مواجهة فريق يؤدي جيداً مثل لايبزيج يسبب لنا المشاكل، إنه خطأنا بسبب البداية الضعيفة للمباراة، وكان علينا أن ندير المباراة بشكلٍ أفضل".

وأشار بوتشيتينو إلى شعوره بفقدان صدارة المجموعة لصالح مانشستر سيتي، متابعا: "هذا لا يُغير شيئا، ما زالت لدينا الرغبة في الذهاب إلى مانشستر للتأهل".

يشار إلى أن جورجينو فينالدوم، سجل أول هدفين له مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه من ليفربول في الصيف، خلال مباراة الأمس.

ونجح الفريق الألماني، في العودة متأخرا بركلة جزاء سجلها دومينيك زوبوسزلاي، عقب تصدى دوناروما لركلة جزاء في بداية المباراة كذلك.

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