قبل مباراة اليوم... من يتفوق في نوفمبر الأهلي أم الزمالك؟

تنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت غرينتش) مساء اليوم الجمعة، مواجهة جديدة بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار مبارايات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وحسب موقع "كورة"، فإن النادي الأهلي يتفوق تاريخيا على الزمالك في عدد مرات الفوز في لقاءات الدوري المصري التي أقيمت شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح الموقع أن الأهلي حقق 7 انتصارات من إجمالي 16 مباراة، بينما فاز الزمالك، 3 مرات، وكان التعادل حاضرا في 6 مواجهات.

وعلى صعيد الدوري المصري، ذكر الموقع أن أخر مباراة بين الفريقين أقيمت في شهر نوفمبر كانت منذ 17 عاما وتحديدا يوم 4 نوفمبر 2004 وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-2.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية، حيث توج الزمالك بالبطولة 13 مرة في تاريخه، بينما تعتبر بطولة الدوري المصري هي البطولة المفضلة للنادي الأهلي حيث توج باللقب 43 مرة.

وكان الزمالك قد فاز في أول جولتين، على حساب إنبي وطلائع الجيش، بهدفين دون رد في كل مباراة، أما الأهلي فاز 4-0 على الإسماعيلي، و1-0 على البنك الأهلي.

يذكر أن الفريقين قد التقوا في 217 مباراة رسمية في كل المناسبات الكروية، فاز الأهلي في 94 لقاء، وفاز الزمالك في 50 مباراة، وتعادلا في 74 مواجهة.

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