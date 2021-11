بعد أشهر من شرائه...ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع

Lionel Messi acaba de comprar este condomínio de US$ 7,3 milhões em Sunny Isles, perto de Miami 🌇



➖ 9º andar inteiro no Regalia Miami

➖ 512 metros quadrados

➖ Totalmente mobilado com 4 quartos e 4,5 banheiros

➖ 1.000 garrafas de vinho pic.twitter.com/IKJP9TSmrQ