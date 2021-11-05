صحيفة تكشف موعد وصول تشافي إلى برشلونة وأسماء جهازه الفني

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن موعد وصول المدرب تشافي هيرنانديز، إلى إسبانيا، من أجل تولي المهمة الفنية لفريق برشلونة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي يعتزم السفر إلى برشلونة، غدا السبت، رفقة رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي.

وقالت الصحيفة إن تشافي استقر بالفعل على أسماء الجهاز الفني المساعد له في برشلونة.

وأوضحت أن تشافي سيحضر إلى برشلونة، رفقة المدربين المساعدين أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليغري، بالإضافة إلى إيفان توريس المعد البدني، والثلاثي ديفيد براتس وتوني لوبو وسيرجيو غارسيا كمحللين أداء، وكارلوس توغيرا للعلاج الطبيعي.

وأضافت أنه لن يغير مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني السابق، وهو دي لا فوينتي الذي سيظل في منصبه.

وأشارت إلى أن تشافي اتفق بالفعل مع رئيس نادي السد القطري الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، على الرحيل بطريقة ودية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر بالنادي، قولها إن هناك حالة من التفاؤل بشأن سير المفاوضات، وأن البارسا قد يعلن التعاقد مع تشافي، اليوم الجمعة.

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