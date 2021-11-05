"هالك الإيراني" و"الرجل الأكثر رعبا" يلتقيان في نزال ملحمي...فيديو

تستضيف حلبة "أو 2 أرينا" في لندن في 4 أبريل/ نيسان من العام المقبل، نزالًا من العيار الثقيل بين كل من العملاق البريطاني مارتن فورد وسجاد غريبى الملقب بـ"هالك الإيراني".

وكان من المقرر مبدئيًا أن يواجه "الرجل الأكثر رعبًا على الكوكب" و "هالك الإيراني" بعضهما البعض في عام 2018.

وتم إلغاء القتال حينها ولكن الآن، لم يتبق سوى بضعة أشهر على رؤيتهم في الحلبة حسب موقغ "غيف مي سبورت".

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وقال فورد على إنستغرام إن القتال "شخصي للغاية" بالنسبة له بسبب الأشياء التي قالها طاقم اللاعب الإيراني.

وقال اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا: " أود تمامًا أن أقيم حدثًا لن ننساه يا رفاق أبدًا".

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وأضاف: "هذا بالنسبة لي شخصيا للغاية، لقد قيلت أشياء لا يمكن تجاوزها من قبل العديد من الأشخاص من محيطه".

وأكمل: "سأفصح في المؤتمر الصحفي عن التفاصيل وسترون سبب كون هذا الأمر شخصيًا بالنسبة لي".

وأوضح قائلا: "لا يمكنني أن أعدكم بأفضل معركة تكتيكية في العالم، لكنني سأعدكم بأنني سأحضر كل ما لدي وأحول هذا إلى حدث لن ننساه أبدًا".

فورد وغريبي كلاهما لاعب كمال أجسام يتمتع كلاهما بجسم مهول، حيث يصل طول قامة الأول لـ207 سنتيمتر، ويزن أكثر من 136 كيلوغرامًا، بينما يزن الإيراني 176 كيلوغرامًا.

حتى الآن، لم يتم تعيين أي اسم للقتال ولكن "أكثر مباراة ملاكمة رعبًا في التاريخ" تبدو مناسبة تمامًا.