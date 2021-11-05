السد القطري يعلن رسميا رحيل تشافي إلى برشلونة

أعلن تركي العلي الرئيس التنفيذي لنادي السد القطري، اليوم الجمعة، رحيل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق، لتولي مهمة تدريب البارسا.

وقال العلي في بيان رسمي إن إدارة السد وافقت على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده.

تركي العلي : وافقت ادارة #السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة .. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ #السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.#السد #قطر pic.twitter.com/m1Fsv0It8i — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

وأوضح أن تشافي أبلغهم في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها برشلونة.

وأكد أن إدارة نادي السد تفهمت ذلك وقررت عدم الوقوف في طريقه، متمنية له التوفيق في المرحلة القادمة.

كما أشار إلى أن تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة.

يذكر أن تشافي سيتولى تدريب برشلونة خلفاً للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقيل عقب النتائج السيئة التي حققها مع الفريق.

وحسب تقارير الصحفية، فإن الشرط الجزائي في عقد تشافي مع النادي القطري يبلغ 5 مليون يورو.

كما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن تشافي سيصل إلى إسبانيا، غدا السبت من أجل تولي المهمة الفنية لفريق برشلونة.

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