اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2021 تعلن موعد القرعة

وحسب بيان لها، نشره موقع أسومتيك، كشفت اللجنة العليا المحلية، أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها الأول برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن يكون "الموعد المقترح لحفل القرعة هو يوم 29 نوفمبر".

وأوضح البيان أن البطولة ستقام في فبراير/ شباط القادم، لافتا إلى أنه سيتم تحديد الموعد بشكل نهائي خلال حفل القرعة.

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن في أكتوبر الماضي إقامة كأس العالم للأندية 2021 مطلع عام 2022، دون تحديد موعد نهائي للتنسيق مع الاتحادات القارية، خاصة مع إنشاء الاتحاد الأفريقي.

وقد نظمت الإمارات كأس العالم للأندية في أبوظبي 4 مرات في 2009 و 2010 و 2017 و 2018.

جدير بالذكر أن البطولة القادمة سيشارك فيها كل من تشيلسي بطل أوروبا، والأهلي، بطل مصر وأفريقيا، والجزيرة بطل الإمارات، وأوكلاند، بطل أوقيانوسيا، وبالميراس بطل أمريكا الجنوبية، والفائز من لقاء مونتيري ونادي أمريكا المكسيكي، وكذلك الفائز بنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك