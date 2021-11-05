الشرطة البريطانية تزج مشجع تشيلسي "النازي" في السجن

أقر ناثان بلاغ، 21 عامًا، بأنه مذنب في سبع تهم بتوجيه رسائل مسيئة بين 29 سبتمبر/ أيلول 2020 و 5 فبراير/ شباط 2021، وكانت التغريدات العنصرية والمعادية للسامية تستهدف جماهير توتنهام، وصدر بحق بلاج حكما بالسجن لثمانية أسابيع.

وسُجن مشجع تشيلسي الذي نشر تغريدات معادية للسامية وعنصرية تستهدف جماهير توتنهام، بما في ذلك صور معسكر "أوشفيتز" ورجل يؤدي تحية نازية حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت".

وأخبر ناثان الشرطة أن التغريدات كانت "مزاح بينه وبين رفاقه".

A Chelsea fan who posted antisemitic and racist tweets aimed at Tottenham fans, including photos of Auschwitz and a man doing a Nazi salute, has been jailed. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 5, 2021

​وقال قاضي المقاطعة مايكل هاميلتون لناثان: "إن الحجز الفوري فقط سيكون بمثابة عقوبة مناسبة للتغريدات "البغيضة والمسيئة بشدة".

وأضاف: "الإشارات إلى الهولوكوست ومسائل أخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها على أنها مزاح".

وقال المدعي العام ديفيد روبرتس إن التغريدات حول فريق توتنهام كانت أكثر هجومًا في سياق "تاريخ الارتباط بالجالية اليهودية".

​ونشر ناثان، الذي يوصف بأنه من أنصار تشيلسي، صورة لمسارات القطارات في معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز على تويتر مع رسالة: "توتنهام في طريقهم إلى أوشفيتز".

وتم حقق فريق الأمن في تشيلسي حول تغريدات ناثان، الذي نقلها إلى الشرطة، بعد أن رصدها أحد مشجعي نادي ويست بروميتش.

كما منع نادي تشيلسي منذ ذلك الحين ناثان من حضور مباريات الفريق، رغم شرائه للتذاكر الموسمية.