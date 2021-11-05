الجماهير تختار بن ناصر "لاعب الشهر" في ميلان

وقع اختيار جماهير نادي "أيه سي ميلان" على اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر بصفته "اللاعب الأكثر قيمة" خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وصوتت الجماهير للاعب الجزائري الذي تفوق على زميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بنسبة المصوتين رغم تقديم الأخير دور حاسم في فوز "الروسونيري" الأخير على نادي العاصمة روما.

🔥 سُــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة 🔥



أداء عظيم من محارب الصحراء في الشهر الماضي: @IsmaelBennacer يحصد جائزة لاعب الشهر المقدمة من @emirates عن شهر أكتوبر 🤩#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/cCRalr0DJt — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 5, 2021

​وجاء اختيار بن ناصر من قبل الجماهير بعد أدائه المبهر مع الميلان في الفنرة الأخيرة حيث قدم مستويات عالية على مستوى خط الوسط، سواء في الأدوار الهجومية كصناعة الأهداف، أو حتى تسجيلها، وعلى المستوى الدفاعي أيضًا في افتكاك الكرات المرتدة وهجنات الخصم.

ونشر حساب النادي على "تويتر" فيديو يهنئ به بن ناصر على مستواه وظهر فيه بن ناصر في أفضل اللقطات الفنية العالية التي قدمها، خصوصا في المباراة ضد نادي بولونيا حيث صنع هدف وسجل آخر.

ويواجه ميلان غريمه نادي إنترناسيونالي في ديربي مدينة ميلانو "المادونينا" الذي يعد أحد أهم استحقاقات النادي في كل موسم.

ويتقاسم ميلان صدارة الدوري مع نادي نابولي بفارق 7 نقاط عن أنترميلانو الذي يحل بالمركز السابع.