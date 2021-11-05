الجماهير تختار بن ناصر "لاعب الشهر" في ميلان

وصوتت الجماهير للاعب الجزائري الذي تفوق على زميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بنسبة المصوتين رغم تقديم الأخير دور حاسم في فوز "الروسونيري" الأخير على نادي العاصمة روما.
🔥 سُــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة 🔥— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 5, 2021
أداء عظيم من محارب الصحراء في الشهر الماضي: @IsmaelBennacer يحصد جائزة لاعب الشهر المقدمة من @emirates عن شهر أكتوبر 🤩#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/cCRalr0DJt
وجاء اختيار بن ناصر من قبل الجماهير بعد أدائه المبهر مع الميلان في الفنرة الأخيرة حيث قدم مستويات عالية على مستوى خط الوسط، سواء في الأدوار الهجومية كصناعة الأهداف، أو حتى تسجيلها، وعلى المستوى الدفاعي أيضًا في افتكاك الكرات المرتدة وهجنات الخصم.
ونشر حساب النادي على "تويتر" فيديو يهنئ به بن ناصر على مستواه وظهر فيه بن ناصر في أفضل اللقطات الفنية العالية التي قدمها، خصوصا في المباراة ضد نادي بولونيا حيث صنع هدف وسجل آخر.
ويواجه ميلان غريمه نادي إنترناسيونالي في ديربي مدينة ميلانو "المادونينا" الذي يعد أحد أهم استحقاقات النادي في كل موسم.
ويتقاسم ميلان صدارة الدوري مع نادي نابولي بفارق 7 نقاط عن أنترميلانو الذي يحل بالمركز السابع.
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