فيديو أثار جدلا في مصر بعد مباراة الأهلي والزمالك.. ماذا قال موسيماني؟

أعرب المدير الفني للنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فزنا على الزمالك في ملعبه بنتيجة كبيرة، كنا متميزين خططيا وأذكى منه".

موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: احنا أبطال أفريقيا وتالت العالم احنا النادي الأهلي 🦅💥#صباح_ONTime pic.twitter.com/8gqj1Eoi3s — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 6, 2021

وأضاف "قدمنا الأداء الذي ظهرنا به ضد الإسماعيلي، هذه مباراة تصل لمستوى دوري أبطال أفريقيا. سعيد بفريقي، وكنت أتمنى زيادة الأهداف".

وواصل موجها سؤاله للصحفيين "متى فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة أكبر؟ 20 عاما، حسنا الأيام الجميلة عادت، ربما المرة المقبلة نهزمهم بنتيجة أكبر".

وأتم "نحن أبطال أفريقيا وثالث العالم، نحن الأهلي، واليوم رأيتم الأهلي في الملعب. أشكر الجمهور الذي منحنا طاقة إضافية".

وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط بعدما حسم القمة في استاد القاهرة.

وشهدت المباراة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات القمة.

تابع أخبار النادي الأهلي عبر سبوتنيك عربي.