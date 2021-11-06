مارادونا يترك بصمته على قميص نابولي رغم رحيله...فيديو

يحيي نابولي ذكرى وفاة النجم الراحل دييغو مارادونا بقميص مصمم خصيصًا يرتديه اللاعبون في مباريات الفريق الثلاث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والتي ستلعب في نوفمبر/ تشرين الثاني.

توفي مارادونا في 25 نوفمبر من العام الماضي عن عمر يناهز 60 عامًا مع انضمام الأسطورة الأرجنتينية إلى نابولي من برشلونة في عام 1984 واستمر في تكوين علاقة قوية مع النادي الإيطالي وأنصاره خلال فترة سبع سنوات في نابولي كما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".

ويتم ارتداء القميص التكريمي، المسمى "مارادونا غيم" أو لعبة مارادونا، في المباريات ضد فيرونا (الأحد 7 نوفمبر/ تشرين الأول) وإنتر (21 نوفمبر/ تشرين الأول) ولاتسيو (28 نوفمبر/ تشرين الأول).

وهي تحتوي على صورة لمارادونا متداخلة مع بصمة كبيرة، مما يعكس رغبة النادي في نقل إرث اللاعب إلى الأجيال الشابة من جماهير نابولي.

وقام نابولي بالفعل بتغيير اسم ملعبه إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا العام الماضي تكريماً لأيقونة كرة القدم.

Il Napoli ricorda Diego Armando Maradona con una maglia speciale



💙 #ForzaNapoliSemprehttps://t.co/eLJcau1xSA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 6, 2021

​ويتاح القميص ذو الإصدار المحدود بثلاثة ألوان مختلفة، ويبلغ الإنتاج 1926 قميص، إشارة للسنة التي تأسس فيها النادي.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عن عمر يناهز 60 عامًا، وانضم أسطورة الأرجنتين إلى نابولي من برشلونة في عام 1984 وقادهم إلى لقبي دوري إيطالي عامي 1987 و 1990.