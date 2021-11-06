إعلان قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتين مع أنغولا والغابون.. عودة أفشة واستبعاد طارق حامد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مبارتي أنغولا والغابون ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

وبحسب "بوابة الأهرام"، ضمت القائمة التي اختارها الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين، 26 لاعبًا، ومن أبرز ملامحها عودة لاعبي الأهلي محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف بجانب مدافع الزمالك، محمود علاء والمفاجأة كانت باستبعاد لاعب الزمالك، طارق حامد.

وضمت القائمة 7 لاعبين من النادي الأهلي وهم محمد الشناوي (حارس المرمي)، وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولي ومحمد شريف ومحمد مجدي "أفشة".

بينما ضمت القائمة 6 لاعبين من النادي الزمالك، وهم محمد أبو جبل (حارس المرمي) ومحمود علاء وأحمد فتوح ومحمود حمدي «الونش» وإمام عاشور ومصطفى فتحي.

أما باقي القائمة فشملت 3 لاعبين من نادي بيراميدز وهم ومحمد حمدي، وأحمد فتحي عبد الله السعيد، ولاعب واحد من نادي فاركو وهو حارس المرمى محمد صبحي، ومن نادي البنك الأهلي المدافع أحمد ياسين، واللاعب مروان حمدي من نادي سموحة.

وشملت القائمة كذلك اللاعبين المصريين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، و عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، وأحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) وأحمد حجازي (الاتحاد السعودي).

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