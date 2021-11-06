روسيا تهزم سويسرا وتحرز لقب كأس بيلي جين كينج للتنس

انتزعت روسيا لقبها الخامس في كأس بيلي جين كينج للتنس، اليوم السبت، بعدما قلبت لودميلا سامسونوفا المصنفة 40 عالميا تأخرها بمجموعة إلى فوز على السويسرية بليندا بنتشيتش في مواجهة ثانية صعبة.

وانتصرت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 22 عاما بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 لتتقدم روسيا 2-صفر في النهائي ضد سويسرا وهو ما لا يمكن تعويضه.

The moment RTF sealed their fifth Billie Jean King Cup title! 👏 #BJKCupFinals pic.twitter.com/gz8FmctnyI — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

وكانت داريا كاساتكينا فازت في المباراة الأولى على السويسرية ييل تايشمان بنتيجة 6-2 و6-4، وفقا لـ "رويترز".