أنشيلوتي يدخل قائمة الـ100 لنادي ريال مدريد

دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نادي المائة للانتصارات في تاريخ مدربي ريال مدريد، بعد فوز فريقه على ضيفه رايو فاييكانو (2-1) أمس السبت 6 نوفمبر.

لينضم أنشيلوتي لقائمة الشرف التي تضم سبعة مدربين، ويتصدرها الإسباني الراحل ميغيل مونيوز بـ(357 مباراة)، يليه الفرنسي زين الدين زيدان (174 مباراة)، ثم المخضرم فيسنتي ديل بوسكي (133 مباراة)، والبرتغالي جوزيه مورينيو (128 مباراة)، والهولندي ليو بينهاكر (121 مباراة)، يليه الإسباني لويس مولوني (107 مباريات).

ووصل الإيطالي لهذا الرقم بعد 135 مبارة قاد بها الفريق الإسباني، ليحقق 100 انتصار و 17 تعادل و 18 هزيمة.

وخلال ولايته الأولى مع الريال في 2014، نجح أنشيلوتي في قيادة الفريق لحصد لقب في كل من الليغا ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس الملك ومونديال الأندي