صحيفة تكشف النظام الغذائي لمحمد صلاح... هذا سر عضلاته

وقالت " صحيفة ميرور " البريطانية، إن "صلاح يومه يبدأ بتناول "خبز البراتا" إلى جانب كوب من الحليب، فيما يتناول بين وجبتي الإفطار والغداء بعض الفاكهة.

كل مرة ينشر النجم المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له على البحر أو خلال التمرينات، خالعا قميصه، تتوالى التساؤلات حول سر تلك العضلات.

وأضافت الصحيفة أن "اللاعب الدولي المصري يحب تناول العدس والخضراوات والدجاج والزبادي"، مشيرة إلى أن الوجبة المفضلة لصلاح فهي "الكشري"، الذي يحتوي على الأرز والمعكرونة والعدس والطماطم المتبلة والبصل.

وأكدت أن اللاعب المصري يحرص على طلب الكشري فور عودته إلى بلاده في كل زيارة، موضحة أن وجبة العشاء لمحمد صلاح تكون الوجبة أخف، ويتناول فيها الحساء والسلطة والخضراوات، إلى جانب كوب من عصير الفاكهة الطازج.

وختمت الصحيفة البريطانية بالتأكيد على أن "النظام الغذائي الدقيق الذي يتبعه اللاعب المصري، هو سر عضلاته، إلى جانب التمرينات التي يؤديها، والتي ساهمت في جعله واحدا من أخطر لاعبي كرة القدم".

وسيكون المصري محمد صلاح، على موعد مع إنجاز جديد في حال تسجيله هدفا للريدز أمام فريق وست هام في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب موقع "thisisanfield"، لو نجح صلاح في تسجيل هدف في شباك وست هام سيرفع رصيده من الأهداف ضدهم إلى 10 أهداف ليعادل رقم جون توشاك بتسجيل هذا العدد ضد وست هام في جميع المسابقات. وأضاف الموقع أن صلاح سجل 9 أهداف في 8 مباريات ضد وست هام، وهو أكبر عدد سجله لليفربول ضد فريق إنجليزي.

وكان صلاح قد سجل في أول 5 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أن فعلها تييري هنري مع أرسنال في موسم 2001-2002.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

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