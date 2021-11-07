جنوى الإيطالي يتعاقد رسميا مع المدرب الأوكراني أندري شيفتشينكو

وقال جنوى في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "أندري شيفتشينكو هو مدرب جنوة الجديد، مرحبا بك".
🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.
🇺🇦 #Шевченко
📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc
وأوضح النادي الإيطالي أنه توصل إلى اتفاق مع أندري شيفتشينكو على أن يقود النادي حتى 30 يونيو/حزيران 2024.
وأضاف النادي: "بصفته لاعب كرة قدم سابقا، فاز أندري شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية في عام 2004، ودوري أبطال أوروبا في عام 2003، وقاد منتخب بلاده أوكرانيا إلى دور الـ8 في يورو 2020".
من جهته، شارك أندري شيفتشينكو بيان جنوة عبر حسابه في موقع "تويتر"، وعلق عليه: "انطلاق هذه المغامرة الجديدة لإعادة جنوة إلى تاريخها العظيم".
Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021
Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN
وتدرج شيفتشينكو، البالغ من العمر 45 عاما، في صفوف دينامو كييف، حتى وصل للفريق الأول عام 1994، ومنه انتقل إلى ميلان صيف عام 1999، وظل معه حتى صيف 2006، حيث انتقل إلى تشيلسي مقابل 43 مليون يورو.
لكن شيفتشينكو لم يحقق النجاح المتوقع مع البلوز، فعاد معارا إلى ميلان صيف 2008 لمدة موسم قبل أن يعود إلى تشيلسي ومنه إلى دينامو كييف صيف 2009، حيث اعتزل مع النادي الأوكراني صيف 2012.
وقاد شيفتشنكو (45 عاما) منتخب أوكرانيا للصعود ولأول مرة لدور الثمانية في بطولة أوروبا في وقت سابق من العام الحالي قبل أن يخسر أمام إنجلترا في العاصمة الإيطالية.
واستقال أندريه شيفتشنكو من تدريب منتخب بلاده في أغسطس/آب الماضي بعد استمراره خمسة أعوام مع الفريق وسيكون تدريب جنوى أول تجربة له على مستوى الأندية.
ويحتل جنوى المركز 18 بين فرق الدوري الإيطالي بعد أول 12 جولة، بعد أن حقق فوزا وحيدا خلال الموسم الحالي.
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