جنوى الإيطالي يتعاقد رسميا مع المدرب الأوكراني أندري شيفتشينكو

تعاقد نادي جنوى الإيطالي، رسميا، اليوم الأحد، مع المدرب الأوكراني أندري شيفتشينكو، على رأس العارضة الفنية للنادي.

وقال جنوى في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "أندري شيفتشينكو هو مدرب جنوة الجديد، مرحبا بك".

وأوضح النادي الإيطالي أنه توصل إلى اتفاق مع أندري شيفتشينكو على أن يقود النادي حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

وأضاف النادي: "بصفته لاعب كرة قدم سابقا، فاز أندري شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية في عام 2004، ودوري أبطال أوروبا في عام 2003، وقاد منتخب بلاده أوكرانيا إلى دور الـ8 في يورو 2020".

من جهته، شارك أندري شيفتشينكو بيان جنوة عبر حسابه في موقع "تويتر"، وعلق عليه: "انطلاق هذه المغامرة الجديدة لإعادة جنوة إلى تاريخها العظيم".

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

وتدرج شيفتشينكو، البالغ من العمر 45 عاما، في صفوف دينامو كييف، حتى وصل للفريق الأول عام 1994، ومنه انتقل إلى ميلان صيف عام 1999، وظل معه حتى صيف 2006، حيث انتقل إلى تشيلسي مقابل 43 مليون يورو.

لكن شيفتشينكو لم يحقق النجاح المتوقع مع البلوز، فعاد معارا إلى ميلان صيف 2008 لمدة موسم قبل أن يعود إلى تشيلسي ومنه إلى دينامو كييف صيف 2009، حيث اعتزل مع النادي الأوكراني صيف 2012.

وقاد شيفتشنكو (45 عاما) منتخب أوكرانيا للصعود ولأول مرة لدور الثمانية في بطولة أوروبا في وقت سابق من العام الحالي قبل أن يخسر أمام إنجلترا في العاصمة الإيطالية.

واستقال أندريه شيفتشنكو من تدريب منتخب بلاده في أغسطس/آب الماضي بعد استمراره خمسة أعوام مع الفريق وسيكون تدريب جنوى أول تجربة له على مستوى الأندية.

ويحتل جنوى المركز 18 بين فرق الدوري الإيطالي بعد أول 12 جولة، بعد أن حقق فوزا وحيدا خلال الموسم الحالي.