ميسي يهنئ تركي آل الشيخ على "تشيللو"..."أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن"

وجه نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تهنئة إلى وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، بعد الإعلان عن الفيلم السينمائي "تشيللو".

ونشر ميسي صورة لـ"بوستر" الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وأدرج حساب آل الشيخ وعلق قائلًا "مبروك على الفيلم".

ليرد عليه آل الشيخ قائلا: "شكراً صديقي العزيز … أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن وأدعو الجميع لعدم متابعة العمل … لا تشوفوه ! أنا عامله أشوفه وحدي ! وأهم شي يعجبني اااانا".

شكراً صديقي العزيز … اعظم من يلعب كرة القدم في العالم الان 🇦🇷❤️ وادعو الجميع لعدم متابعة العمل … لا تشوفوه ! انا عامله اشوفه وحدي ! 🥳🤷🏻‍♂️🧟‍♂️😂 🎻 واهم شي يعجبني اااانا 😜👀🔥🧟‍♂️🎻🎻🎻🎻 pic.twitter.com/K7VeZV8vBU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 7, 2021

هذا وكان وزير الرياضة السعودي السابق كان قد طرح روايته "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب ليعلن بعدها تحويلها إلى فيلم سينمائي جرى الإعداد له لمدة عامين في سرية كبيرة.

يذكر بأن عددا من نجوم الكرة يرتبطون بعلاقات صداقة قوية مع آل الشيخ، هذا ومن المتوقع حضور النجم الأرجنتيني إلى الرياض برفقة ناديه الفرنسي لخوض مباراة ودية أمام فريق مكون من نجوم النصر والهلال في يناير القادم.