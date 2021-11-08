الزمالك المصري يعلق على أنباء رحيل كارتيرون لتدريب السد القطري... فيديو

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد "ما تردد أيضا بشأن مفاوضات نادي السد القطري مع باتريس كارتيرون، سمعناه من قبل عندما فزنا ببطولة الدوري الموسم الماضي، هي شائعات لا أعلم لماذا تصدر في هذا التوقيت وما الغرض منها".

وعن حقيقة تدخّل مجلس الإدارة لمحاسبة الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، على تلك الخسارة، شدد السيد ”لا نتحدث مع كارتيرون مباراة بمباراة، كل ما قلنه للمدرب الفرنسي، حظ موفق، هذه كرة القدم مكسب وخسارة ولا نتعامل بالقطعة".

ونفى السيد وجود نية بإضافة عضو جديد للجهاز الفني للزمالك، قائلا ”اليوم خرجت شائعات كثيرة جدًّا بأنه سيكون هناك مساعد جديد في جهاز كارتيرون ومدرب حراس مرمى، وهذا الكلام غير صحيح، وما يتردد خصوصا بشأن انضمام عبدالحميد بسيوني للجهاز الفني، غير صحيح وشائعات لا أساس لها من الصحة“.

وتابع السيد "نتمنى على المجلس الجديد أن يعمل إنجازا هذا الموسم، خاصة أن تكليفنا الرسمي ينتهي يوم الـ23 من نوفمبر الجاري وهذه هي المدة القانونية للجنة المؤقتة، ثم يتم فتح باب الانتخابات وكل من يجد في نفسه القدرة على خدمة النادي فليتقدم".

وعن خسارة الفريق لمباراة القمة ضد الأهلي، أشار "هي مثل المباريات التي يتم سرقتك فيها ولا يمكنك أن تلوم نفسك، بدأنا اللقاء بقوة وكنا الأقرب للتسجيل في أول 10 دقائق قبل أن ينقلب كل شيء، بعد الهدف الأول الدنيا فكّت مع اللاعبين ولم تقدر أن تعود لحالتها الطبيعية سريعا".

وأردف "بعد الهدف الأول فريق الزمالك لم يستطع التماسك سريعًا والخصم استغل ذلك بتسجيله 3 أهداف في 9 دقائق وهو ما أخرجنا تمامًا من اللقاء".

وعن الخسارة بنتيجة عريضة، علق حسين السيد "خسرنا 5 أهداف مقابل 3، أيًّا كانت النتيجة 1/0 أو 10/0 في النهاية هي مباراة بـ3 نقاط في مسيرة دوري ما زال مستمرًا لـ34 جولة، نستطيع تعويض تلك الخسارة، ولا نريد إعطاء الموضوع أكبر من حجمه".