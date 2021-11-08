برشلونة يقدم مدربه الجديد تشافي هرنانديز في ملعب كامب نو

وقّع النجم الإسباني، تشافي هرنانديز، نجم برشلونة السابق، عقدا لتدريب النادي يمتد لعام 2024، في الملعب برفقة خوان لابورتا، رئيس النادي.

وقال لابورتا، أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو، اليوم الاثنين، خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق، الذي رافقته أسرته: "إنه يوم تاريخي لبرشلونة.. مرحبا بك تشافي".

وقال تشافي للمشجعين: "أشكركم جميعا.. لا أريد أن تجرفني المشاعر، لكن جسدي يرتعش.. إنه أكبر ناد في العالم، وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات".

وتابع: "برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة، علينا الفوز بجميع المباريات".

وواصل بالقول: "أنا في غاية الجاهزية والاستعداد.. يجب أن نتحلى بالمسؤولية والاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص، والسعي بكل قوة.. لدينا مهمة لاستعادة الكثير من الأمور التي فقدها النادي".

هذا وأعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم السبت، تعيين لاعبه السابق، تشافي هرنانديز، مدربا للفريق في بقية الموسم الحالي بجانب موسمين إضافيين خلفا للهولندي رونالد كومان.

وقالت "رويترز" إن نادي السد القطري وافق على مغادرة تشافي للعودة إلى برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني، وذلك بعد أن قاد تشافي السد للفوز بلقب الدوري القطري دون هزيمة في أبريل/ نيسان الماضي.

يذكر أن تشافي كان قد خاض 767 مباراة بقميص برشلونة، ليكون بذلك ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وكان نادي برشلونة قد أقال كومان بعد الهزيمة بنتيجة 1-صفر من رايو فايكانو في الدوري الإسباني الشهر الماضي وكانت رابع هزيمة للفريق في ست مباريات بجميع المنافسات.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري بفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة وثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في لقاء القمة بين العملاقين 2-1 الشهر الماضي، وفي دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ بست نقاط بعد أول أربع جولات رغم هزيمته في أول مبارتين.