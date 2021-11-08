تسجيل
16:17 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ملعب خليفة الدولي

    تعرف على الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021

    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192746_0:320:3070:2047_1200x675_80_0_0_ddc389a3be77654df4892c7c9cf563c6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202111081050655564-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-2021/

    تتزين ستة من استادات مونديال قطر 2022 لاستضافة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 والتي تنطلق منافساتها نهاية الشهر الجاري بمشاركة 16 منتخبا عربيا من قارتي آسيا وأفريقيا.

    وستشهد البطولة الإعلان عن جاهزية استاد البيت، واستاد أبو عبود، لينضما إلى استادات قطر 2022 الخمسة التي سبق الإعلان عن جاهزيتها، وهي استادات خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة الذي أعلن عن جاهزيته خلال نهائي كأس الأمير، الشهر الماضي.

    نستعرض فيها يلي لمحة عن الاستادات الستة المستضيفة لمنافسات كأس العرب 2021. 

    استاد البيت

    استاد البيت
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    استاد البيت

    الطاقة الاستيعابية: 60 ألف مقعد

    الافتتاح: 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

    يعد استاد البيت الذي تبلغ طاقته الجماهيرية 60 ألف مقعد، أكبر استادات مونديال قطر 2022.

    ويستضيف الاستاد الذي يقع في مدينة الخور شمال الدوحة، خمس مباريات خلال بطولة كأس العرب بداية من مباراة قطر والبحرين في أول أيام البطولة، وختاماً بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.

    ويُجسد البيت بتصميمه المميز جانباً أصيلاً من الثقافة العربية، إذ استوحى تصميمه من بيت الشعر الذي سكنه العرب في أنحاء المنطقة.

    استاد راس أبو عبود

    استاد راس أبو عبود
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    استاد راس أبو عبود

    الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجّع

    الافتتاح: 30 نوفمبر 2021

    يمتاز استاد راس أبو عبود بتصميمه الفريد وطريقة تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري، ليضع بذلك معايير جديدة في عالم استدامة البطولات والفعاليات الكبرى.

    ويشهد الاستاد ست مباريات خلال بطولة كأس العرب، تبدأ بمباراة في أول أيام البطولة، وتختتم بمباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

    ويعد هذا الصرح الرياضي المميز أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، حيث من المقرر تفكيكه بعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2022، والاستفادة من أجزائه في تطوير مشاريع رياضية في قطر والعالم.

    استاد الثمامة

    استاد الثمامة
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    استاد الثمامة

    الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجّع

    الافتتاح: 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021

    أُعلن عن جاهزية استاد الثمامة الشهر الماضي خلال نهائي كأس الأمير، ويستضيف مباريات في كأس العرب حتى الدور نصف النهائي.

    وأبدع المعماري القطري إبراهيم الجيدة تصميم الاستاد المستوحى من "القحفية"، وهي قبعة رأس تقليدية يرتديها الرجال والصبية في أنحاء الوطن العربي، ويعد أول استاد مونديالي يُصمم بأنامل قطرية.

    استاد أحمد بن علي

    استاد أحمد بن علي
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    استاد أحمد بن علي

    الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجّع

    تاريخ الافتتاح: 18 ديسمبر 2020

    جرى الإعلان عن جاهزية استاد أحمد بن علي في ديسمبر الماضي عندما استضاف نهائي النسخة الثامنة والأربعين من كأس الأمير.

    ويشهد الاستاد مباريات في كأس العرب خلال مرحلة المجموعات.

    وبعد انتهاء منافسات مونديال 2022 سيصبح استاد أحمد بن علي مقراً لنادي الريان الرياضي. 

    استاد المدينة التعليمية

    استاد المدينة التعليمية
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    استاد المدينة التعليمية

    الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجّع

    الافتتاح: 15 يونيو/حزيران 2020

    يقع استاد المدينة التعليمية، المعروف باسم جوهرة الصحراء، في قلب المدينة التعليمية، وهي مجتمع تعليمي نابض بالفكر والمعرفة والإبداع.

    ويستضيف الاستاد مباريات في كأس العرب حتى الدور ربع النهائي، وكان الاستاد قد شهد نهائي كأس العالم للأندية أوائل العام الجاري.

    وسيصبح الاستاد المونديالي، بعد إسدال الستار على منافسات كأس العام 2022، وجهة رياضية وترفيهية وخدمية تُلبي احتياجات وتطلعات جميع منتسبي جامعات ومعاهد المدينة التعليمية.

    استاد الجنوب

    استاد الجنوب
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    استاد الجنوب

    الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مشجّع

    تاريخ الافتتاح: 16 مايو/أيار 2019

    يقع استاد الجنوب في مدينة الوكرة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة، ويعد أول استاد يُشيد بالكامل خصيصاً لاستضافة منافسات كأس العالم 2022.

    استوحت المعمارية العراقية الراحلة زها حديد تصميم الاستاد من أشرعة المراكب التقليدية التي حملت القطريين إلى عرض البحر للصيد والبحث عن اللؤلؤ، والذي شكل النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان قطر والمنطقة. ومن المقرر أن يستضيف الاستاد مباريات في كأس العرب حتى الدور ربع النهائي.

    يشار إلى بطولة كأس العرب تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتشهد 32 مباراة على مدى 19 يوماً، ويتيح جدول مباريات البطولة الفرصة لحضور المشجعين أكثر من مباراة في يوم واحد.

    وتعكس بطولة كأس العرب شغف شعوب المنطقة باللعبة الشعبية الأولى في العالم، كما تعد البطولة فرصة مثالية للارتقاء بجاهزية العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق بعد أقل من عام من ختام منافسات كأس العرب.

    وتتوفر تذاكر جميع مباريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني: FIFA.com/tickets

    بأسعار تبدأ من 25 ريالا قطريا لتذاكر الفئة الرابعة (حصرياً للمقيمين في دولة قطر) لحضور جميع المباريات باستثناء مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية للبطولة. ومن المقرر توفر تذاكر البطولة في مركز الدوحة للمعارض بالقرب من محطة مترو القصار ابتداءً من منتصف الشهر الجاري.

    انظر أيضا:

    البدء في طرح تذاكر مباريات كأس العرب قطر 2021
    متطوعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث يتطلعون إلى كأس العرب...صور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص من قبيلة ياوالابيتي (Yawalapiti) يشاركن في رقصة الحداد خلال كواروب (Kuarup)، وهي طقوس جنائزية لتكريم ذكرى Cacique Aritana ، زعيم ياوالابيتي، في حديقة شينغو الوطنية، البرازيل، 11 سبتمبر 2021.
    لقطات نادرة لطقوس جنائزية في ذكرى رحيل زعيم الأمازون
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك