مدحت شلبي يوجه رسالة إلى الزمالك بعد هزيمته أمام الأهلي: "أنا مش موظف"

قال المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي إنه لا يجب إساءة الظن وتحليل كلامه أثناء التعليق على مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك بطريقة غير صحيحة، داعيا جمهور الزمالك لإعادة مشاهدة المباراة للتأكد من حياديته.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مدحت شلبي، معلق مباراة القمة رقم 123 بين فريقي الأهلي والزمالك، علّق على منتقدي طريقته في التعليق على المباراة، التي فاز فيها الأهلي بـ 5 أهداف مقابل 3 للزمالك.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات إذاعية، إنه قال قبل المباراة: "أنا يا جماعة هسيط (يمدح) الفرقة اللى هتجيب جول عشان لازم أمتع المشاهد صوتيا"، مضيفا: "كون الأهلي هو الذي سجل أهداف أكثر، فهذه ليست مشكلتي".

وتابع: "أنا قلت هلعلع (يمدح بكثرة) الفرقة اللي تجيب جول عشان جمهورها يتبسط"، مضيفا: "أنا مش موظف بيعمل شغله ويروح، أنا لازم أعمل متعة صوتية للمشاهد".

ولفت المعلق المصري إلى قوله خلال المباراة: "كل الطرق تؤدي لمرمى أبو جبل (في إشارة إلى حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل".

وتابع: "هذا حقيقى وليس تقليلا من الزمالك لأن الحارس تعرض لكم هجمات غير طبيعى".

وقال مدحت شلبي: "قلت في عز سيطرة الأهلي إن الزمالك فريق عظيم ولسه فاضل جولات كتير في الدوري وأن الشاطر اللى يضحك في الآخر"، مضيفا: "وقلت لو في وقت زيادة فإن الزمالك يقدر يتعادل".

وأكد المعلق المصري مدحت شلبي على احترامه لنفسه، قائلا: "أنا راجل محترم وعمري ما أقول تعليقات سيئة، لكن من يسيء الظن سيفهم كلامي بطريقة سيئة".