حرمان الاتحاد السعودي من اللعب في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا

فشل نادي الاتحاد السعودي في الحصول على الرخصة الآسيوية، مما سيحرمه من اللعب في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن "حصول الاتحاد على مركز مؤهل للبطولة في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لم يجعله يلعب في دوري أبطال آسيا، لتكون إدارة النادي مضطرة أن تضمن عدم تكرار نفس الأمر في ملف الكفاءة المالية الشتوية".

وأضافت أنه "بسبب عدم حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية، حُرم من تسجيل أي لاعب جديد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو الأمر الذي كان سيتكرر في الصيف لولا نجاح الإدارة في سداد وجدولة الديون المقدرة بـ140 مليون ريال سعودي في اللحظات الأخيرة من المهلة المتاحة".

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

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