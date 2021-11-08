حكم القمة المصرية يثير الجدل بتصريحات مفاجئة... والأهلي يصدر بيانا ناريا

أثار الحكم الدولي المصري، محمد عادل، الذي أدار قمة الأهلي والزمالك في الدوري، جدلا واسعا، بعد تصريحاته عقب لقاء القمة الأخير الذي انتهى بفوز الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال محمد عادل، في تصريحات إذاعية، إنه "اضطر في بعض أوقات المباراة لاحتواء غضب لاعبي الزمالك، بعدما شعر بتوترهم الشديد بسبب نتيجة اللقاء"، وهو ما دفع البعض لاتهامه بمحاباة الفريق الأبيض.

وأشار الحكم الدولي، إلى أنه شعر بتوتر لاعبي الزمالك بعد تسجيل الأهلي هدفه الثالث في المباراة، مشددا على أنه لم يتأثر بهذه الحالة واستكمل أداءه، وطالب طاقم التحكيم المعاون له بالثبات والاستمرار بنفس القوة.

التصريح التاريخي لمحمد عادل حكم مباراة الـ 5-3 بين الأهلي والزمالك وحديثه عن احتواء لاعبي الزمالك بعد توترهم من الهدف الثالث للأهلي 😤😤😤 pic.twitter.com/OGLRj612yq — El-Ahly.com (@ElAhlycom) November 8, 2021

من جانبه، أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا عبر فيه عن انزعاجه الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية.

وقال الأهلي: "لا يكون من المعقول أن يقول الحكم أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم، كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته".

وأتم الأهلي بيانه: "يدرس محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي".

وفاز النادي الأهلي المصري، مساء الجمعة الماضي، بنتيجة عريضة على غريمه التقليدي الزمالك، في قمة القاهرة التي شهدت حصيلة أهداف غير معهودة على الإطلاق في تاريخ لقاءات الفريقين، وحسم الأهلي اللقاء الذي جاء في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة "5 – 3".

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