وزارة الرياضة المصرية تعلق على إمكانية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

أكدت وزارة الشباب والرياضة في مصر، أنها بصدد دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وقالت الوزارة في بيان نشرته، اليوم الاثنين، على موقعها: "في ضوء الاحترام الكامل للحكم الإدارى الصادر لرئيس نادى الزمالك، ندرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظا على استقرار النادى وضمانا لسلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجاري".

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولى حاليا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادى وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادى قبل انتهاء الشهر الجاري".

وتابع البيان: "وفى سياق آخر، نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأى مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شؤون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى وذلك في ضوء المسافة الواحدة، التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية".

هذا وكانت أنباء قد غزت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول اتصال تم بين أشرف صبحي ومحمود الخطيب واللجنة المعينة لرئاسة نادي الزمالك بعد تجميد مجلس مرتضى منصور لتحسين الأجواء بين الناديين والمباركة بالفوز بدوري أبطال أفريقيا 2020.

وأطلق مشجعون لنادي الزمالك المصري، أمس الأحد، وسمًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الوزير أشرف صبحي بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح مرتضى منصور، وتجنيب النادي أزمات تخص تأجيل إجراء الانتخابات، ما سيؤثر على استقرار النادي الذي تديره لجان معينة منذ تجميد مجلس مرتضى منصور في 29 نوفمبر 2020.