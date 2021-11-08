كيف احتفل بن رحمة مع والدته بعد إسقاط ليفربول... فيديو

احتفل اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة نجم وست هام مع عائلته داخل الملعب بالفوز الذي حققه فريقه على ليفربول بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعقب المباراة، ذهب بن رحمة إلى المدرج الخاص الذي تتواجد فيه عائلته، وقام بعناق حار مع والدته احتفالا بالفوز الغالي على ليفربول.

Les belles images de Saïd Benrahma auprès de sa famille suite à la victoire contre Liverpool ❤️ pic.twitter.com/2A1Nht3xlc — JDZ Football (@JDZFootball) November 7, 2021

وسقط ليفربول في فخ الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم في كل البطولات، وذلك بخسارته على يد مضيفه وست هام 2-3 في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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