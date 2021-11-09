عمرو أديب يتقدم بشكوى عاجلة للنائب العام ضد الأهلي بسبب محمد أبو تريكة... فيديو

تقدم الإعلامي المصري عمرو أديب بشكوى عاجلة إلى النائب العام ضد النادي الأهلي المصري بسبب موقف مع لاعبه الدولي السابق محمد أبو تريكة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه "برنامج الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن "النادي الأهلي مؤسسة تربوية ممولة من الحكومة ولا يحق تهنئة صفحة النادي للاعب السابق للنادي محمد أبو تريكة بعيد ميلاده الذي صادف الأحد الماضي".

وأهاب بالكابتن محمود خطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بإزالة هذا المنشور، مؤكدا أنه "يتحدث بالقانون بشأن إزالة المنشور لأن أبو تريكة مدرج على قوائم الإرهاب".

وأعلن أديب، تقديم بلاغ على الهواء للنائب العام ضد النادي الأهلي لتهنئة أبو تريكة المدرج على قوائم الإرهاب بعيد ميلاده، مشيرا إلى أن الإخوان لا ينسون مواقف أي ممثل أو فنان أو مواطن من المشاركين بثورة 30 يونيو للإطاحة بحكمهم.

وهدد عمرو أديب بالنائب العام والدولة تتكلم أو أي محامي آخر حال لم يتحرك النادي الأهلي، مؤكدا أن تطرقه لهذا الموضوع متعلق بالحديث عن مصر وليس النادي الأهلي ومحمد أبو تريكة.

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