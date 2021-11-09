اختيرت البطلة الأولمبية في طوكيو في الجمباز الإيقاعي، لينوي أشرم، رياضية العام في إسرائيل.

وفازت أشرم بلقب رياضية العام بعد إحرازها للميدالية الذهبية في الجمبار، بحسب ما نشر موقع اللجنة الأولمبية الإسرائيلية على "فيسبوك"، لتحصل للمرة الرابعة على هذا اللقب.

وجدت أشرم نفسها وسط فضيحة تحكيم في أولمبياد طوكيو، وفازت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا بأعلى مستوى في كل شيء فردي، على الرغم من أنها أسقطت الشريط في آخر أداء لها. واحتلت الروسية دينا أفرينا الثانية، وأختها أرينا في المركز الرابع.

وقدمت عدة دول احتجاجات على الفور ضد العلامات التي منحتها لجنة التحكيم خلال المسابقة