بعد عامين من الفوز بالكان... المنتخب الجزائري يعود إلى مصر وسط استقبال حار (فيديو)

حظي المنتخب الوطني الجزائري باستقبال كبير من طرف مشجعين مصريين لدى خروجه من مطار القاهرة الدولي مساء الاثنين، استعدادا لمباراة جيبوتي المرتقبة يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم "قطر 2022".

وتعالت الزغاريد لدى خروج بعثة المنتخب الجزائري من مطار القاهرة الدولي، كما تعالت هتافات "إن شاء الله ياربي لالجيري كاليفي".

وخصّ أحد المشجعين بغداد بونجاح باستقبال متميز، عندما تمنى له الالتحاق بصفوف نادي برشلونة.

وقال المشجع المصري، لحظة خروج بونجاح من مطار القاهرة الدولي برفقة بقية لاعبي "الخضر": "على برشلونة يا بونجاح على برشلونة".

وواصل المشجع المصري، مناداته على اسم كل لاعب يمر أمامه، مبديا ترحيبه الكبير بالمنتخب الجزائري، على الأراضي المصرية.

وتحدث الكثيرون عن إمكانية التحاق بغداد بونجاح بنادي برشلونة، بعد أن تولي مدربه السابق في السد تشافي هيرنانديز، العارضة الفنية للنادي الكتالوني.

وأكد عدد من المتتبعين أن العلاقة الرائعة التي تجمع بونجاح بالمدرب تشافي، والأداء الرائع والغزارة التهديفية لمهاجم “الخضر”، قد تدفع مدرب برشلونة، لوضعه ضمن قائمة المستقدمين إلى النادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي.

ورغم أن الحديث عن إمكانية انتقال بونجاح إلى برشلونة، لا يخرج حاليا عن دائرة التكهنات والتمنيات، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجزائريين، تفاعلوا بقوة مع الموضوع.