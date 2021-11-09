"فيفا" يحدد رسميا موعد حفل جوائز أحسن اللاعبين لعام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي، عن موعد حفل جوائز "ذا بيست" السنوي، لتقديم جائزة أفضل لاعب في العالم.

ونشر "فيفا" بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أكد فيه أن حفل جوائز الأفضل يقام يوم الاثنين 17 يناير/كانون الثاني 2022، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ السويسرية، تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

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Who will be #TheBest?



Football's kings and queens will be crowned at the #FIFAFootballAwards on 17 January 2022.



ℹ️👉 https://t.co/bkldjYUAVs pic.twitter.com/uMJSVpNjqA — FIFA.com (@FIFAcom) November 9, 2021

وأشار "فيفا" إلى أنه في معظم البلدان حول العالم استؤنفت المسابقات في ظل ظروف مناسبة، بفضل العمل الجاد والتضامن والإجراءات الخاصة، لذلك من المهم بالنسبة للاتحاد الدولي وكرة القدم في جميع أنحاء العالم الاعتراف بهذه العروض.

ووفقا لما ذكره "فيفا"، فيعتمد التصويت على 4 جوانب، من خلال القادة والمدربين بجميع المنتخبات الوطنية في جميع أنحاء العالم، وتصويت الجماهير عبر الإنترنت، ومشاركات مجموعة مختارة من الصحفيين من أكثر من 300 وسيلة إعلامية معترف بها من الاتحاد الدولي.

وسيُفتح باب التصويت، يوم الاثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ويغلق يوم الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، وسيتم الإعلان عن المرشحين خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويتنافس على جائزة أحسن لاعب لهذه السنة كل من الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي والمصري محمد صلاح والجزائري رياض محزر والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وكان الدولي البولندي ليفاندوفسكي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 متفوقا على عمالقة كرة القدم على مدار أكثر من 10 سنوات، وهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي.

يذكر أن "ذا بيست" هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للعام المنقضي.