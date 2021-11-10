حيثيات إيقاف المذيع المصري مدحت شلبي عن التعليق... "خالف ميثاق الشرف وآداب المهنة"

أوضحت نقابة الإعلاميين في مصر الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار بإيقاف المعلق الرياضي مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية عام 2021.

نشرت سهام صالح، الوكيل الأول في النقابة، عبر حسابها على "انستغرام"، نص البيان الذي أعلنت فيه النقابة وقف مدحت شلبي عن التعليق على المباريات على خلفية الأزمة التي تسببها في مباراة قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان أن قرار الإيقاف يعود "لمخالفته (شلبي) ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

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ومثل شلبي مساء أمس أمام لجنة التحقيق فى مقر نقابة الإعلاميين، وبعد الاستماع إلى رده على ما نسب إليه من استخدام ألفاظ غير مناسبة أثناء التعليق على المباراة، أوصت اللجنة بأن شلبي خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وجاء في البيان أن شلبي خالف عددا من المواد في باب المبادئ العامة في ميثاق الشرف الإعلامي للنقابة، التي من بينها المادة التني نص "على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة"، والمادة التي تنص على "تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي"، وكذلك المادة التي تنص على "احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين".

وأضاف البيان أن شلبي خالف أيضا عددا من المواد في باب الواجبات الواردة في ميثاق الشرف الإعلامي، لافتا إلى أنه خالف النص الذي يوجب على الإعلامي "الالتزام بالموضوعية في التناول, والتوازن في عرض وجهات النظر, وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية"، وكذلك خالف النص الذي يلزمه "بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية".

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