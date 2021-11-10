اعتقال لاعبة فرنسية لإرسالها "بلطجية" لإيذاء منافستها في الفريق

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على لاعبة باريس سان جيرمان للسيدات، أميناتا ديالو، بتهمة إرسال شخصين ملثمين للاعتداء على زميلتها في الفريق، خيرة حمراوي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ديالو وحمراوي كانتا بطريق العودة من عشاء أقامه نادي باريس سان جيرمان، الخميس الماضي، عندما انهال ملثمان مأجوران بالضرب على ساقي حمراوي بقضيب معدني.

ووجهت الشرطة التهم لديالو بتدبير الحادثة "كي تستفرد بمركز أساسي في تشكيلة سان جيرمان".

ونشر باريس سان جيرمان على موقعه على الإنترنت تعليقًا على الواقعة، جاء فيه: "يمكن لباريس سان جيرمان أن يؤكد أن أميناتا ديالو اعتقلت، صباح اليوم الخميس، من قبل دائرة شرطة فرساي الإقليمية كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى لاعبات فريقنا".

PSG’s Aminata Diallo taken into custody after alleged attack on teammate https://t.co/VgcuND5iFF — The Guardian (@guardian) November 10, 2021

​وأردف: "باريس سان جيرمان يدين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف المرتكبة"، مضيفا أن "الهجوم المزعوم وقع قبل أسبوع".

وأكمل البيان: "اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة فريقه النسائي بأكمله، النادي حريص مع الشرطة على تقدم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهة المختصة".