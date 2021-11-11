أستون فيلا يعلن التعاقد رسميا مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد كمدرب للفريق

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، التعاقد مع أسطورة المنتخب الإنجليزي ونادي ليفربول ستيفن جيرارد كمدرب للفريق الأول بعقد يمتد لعامين ونصف.

وجاء في بيان النادي: "يسر نادي أستون فيلا لكرة القدم الإعلان عن تعيين الأسطورة ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا لنا".

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قال الرئيس التنفيذي كريستيان بورسلو: "منذ انتقاله إلى التدريب بعد مسيرته اللامعة كلاعب، بدأ ستيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب في أكاديمية ليفربول، وهي خبرة نقدرها بشكل كبير في أستون فيلا".

وأضاف: "ثم اتخذ القرار الشجاع لاختبار نفسه في بيئة مكثفة وعالية الضغط في اسكتلندا، وإنجازه اللاحق في الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز مع جلاسكو رينجرز لفت انتباهنا حقًا".

وختم: "نحن متحمسون لأنه وافق على قيادتنا في المرحلة التالية من خططنا الطموحة بينما نتطلع للبناء والتقدم الحقيقي".

وينتظر النادي الإنجليزي من جيرارد إنقاذ موقفه الحرج في الدوري، حيث أنه يقبع في المركز الـ16 بـ10 نقاط فقط بعد 11 جولة على انطلاقة الدوري.