توجيه جديد من السيسي بشأن الزمالك وإدارة النادي تصدر بيانا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، توجيها جديدا بشأن نادي الزمالك، مما دفع إدارة النادي لإصدار بيان تعقيبا على ذلك.

وأعلن الزمالك في بيان رسمي أن الرئيس السيسي منح النادي مدة عامين كمهلة إضافية للقيام بالأعمال والإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض السابق تخصيصها للنادي بمنطقة حدائق أكتوبر.

🖌 بيان اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الموجه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي pic.twitter.com/KXU1KTlJNs — Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 12, 2021

وفي البيان، وجه نادي الزمالك الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بمنح النادي مهلة إضافية.

وأضاف البيان أن 91 ألف أسرة من الأعضاء العاملين وعشرات الملايين من محبي ومنتسبي النادي، يعربون عن عظيم الامتنان لتوجيهات الرئيس السيسي.

ووفقا للبيان، تعاهد إدراة نادي الزمالك الرئيس المصري على بذل كل الجهود لمواكبة إنجازاته وخططه الطموحة والرائدة للنهوض بالرياضة في مصر.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قررت سحب الأرض المخصصة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك في محافظة 6 أكتوبر، لعدم قيام النادي ببناء الإنشاءات وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه.

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