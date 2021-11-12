منتخب البرازيل يتأهل رسميا لمونديال قطر 2022 بعد فوزه على كولومبيا

نجح منتخب البرازيل في التأهل رسميا إلى كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره الكولومبي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس.

وفاز منتخب البرازيل على منتخب كولومبيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آرينا كورنثيانز"، بمدينة ساو باولو، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بحسب موقع "يلا كورا".

أحرز هدف المنتخب البرازيلي، اللاعب لوكاس باكيتا، في الدقيقة 72 بعد تمريرة وصلته من النجم نيمار.

وبهذا الفوز احتل منتخب البرازيل صدارة جدول ترتيب التصفيات، والتي تضم 10 منتخبات، برصيد 34 نقطة.

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني، بينما يأتي منتخب كولومبيا في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

يشار إلى أن منتخب البرازيل، هو رابع منتخب، يضمن تواجده رسميا في كأس العالم قطر 2022 بعد منتخبات: قطر المستضيفة، وألمانيا والدنمارك.