محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر

وأعلنت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية البريطانية، تفوق النجم المصري على البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم ماشستر يونايتد وباقي نجوم الدوري الإنجليزي بعد المستويات المميزة التي قدمها في الشهر الماضي.
BREAKING: Mohamed Salah is the EA Sports Premier League Player of the Month for October! 🏆🔥— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 12, 2021
4 games, 5 goals, 4 assists for the #LFC man, including a hat-trick in their 5-0 win at #MUFC! 😳
ولم يترك "الملك المصري" كما يحلو لعشاق ليفربول تسميته، أي فرصة للمنافسين بعد تسجيله 5 أهداف بالإضافة إلى صناعة 4 آخرين في 4 مباريات فقط، ليسجل أعلى معدل مشاركة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.
وكان صلاح قد سجل في أول 5 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أن فعلها تييري هنري مع أرسنال في موسم 2001-2002.
ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.
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