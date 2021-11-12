مصر تتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم بتعادل مثير مع أنغولا... فيديو

تأهل منتخب مصر لكرة القدم، إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022، بعد تعادله إيجابيا مع نظيره الأنغولي، على أرض الأخير.

استطاع منتخب الفراعنة أن يحول تأخره بهدفين إلى تعادل، في مباراة اتسمت بالخروقات الأمنية من قبل الجماهير، الذين حاولوا الوصول إلى بعض اللاعبين والتقاط الصور التذكارية معهم.

سجلت أنغولا هدفها الأول عن طريق المهاجم هيلدر كوستا في الدقيقة 26، ثم ضاعفت النتيجة في الدقيقة 34 من ركلة جزاء سجلها مبالا نزولا، بعد احتساب حكم اللقاء خطأ على اللاعب أكرم توفيق داخل المنطقة.

وقبل نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع، استطاع نجم نادي أرسنال، محمد النني، تقليص الفارق لصالح منتج الفراعنة بعد تمريرة متقنة من قبل زميله في الدوري الإنجليزي محمد صلاح داخل منطقة جزاء أنجولا.

وفي الدقيقة 59، تمكن توفيق من تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة أخرى من النجم مجمد صلاح، سددها مدافع النادي الأهلي بقوة لترتطم بأحد المدافعين وتغالط حارس المنتخب الأنجولي هوغو ماركويس لتسكن الشباك.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد منتخب مصر من النقاط إلى 11 نقطة، لتضمن التأهل إلى المرحلة التالية والأخيرة بغض النظر عن نتيجة مباراته القادمة أمام الغابون صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

تلعب مصر المباراة القادمة على أرضها ضد منتخب الغابون، الأسبوع القادم، بعدما ضمنت التأهل للمرحلة الأخيرة، فيما أقصي كل من الغابون صاحبة المركز الثاني وليبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأنغولا صاحبة المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويتبقى لكل فريق مباراة واحدة.

تعقد المرحلة النهائية من التصفيات في العام المقبل، ويشارك بها 10 منتخبات أفريقية، لتحديد 5 مشاركين في البطولة الأعرق لكرة القدم. إلى جانب مصر، تأهلت منتخبات مالي والسنغال والمغرب.

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