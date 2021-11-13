ألفيش يوجه رسالة لجماهير برشلونة بعد عودته للنادي...صورة

وأعلن برشلونة عودة ظهيره الأيمن البالغ من العمر 38 عاماً بعد سنوات من رحيله عن الفريق.
❞مرحباً بكم في برشلونة. هذا أفضل نادٍ في العالم❝— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 12, 2021
🤙🏼 @DaniAlvesD2 🇧🇷 pic.twitter.com/9CH4NyVyZg
وكتب البرازيلي على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، قائلا "ما يقارب الـ 5 سنوات من القتال بجنون للوصول إلى هذه اللحظة، لم أكن أعلم أنها ستستمر كل هذا الوقت، لم أكن أعلم أنها ستكون صعبة للغاية، لكنني كنت أعرف في قلبي وداخل روحي أن هذا اليوم سيأتي. أعود الآن إلى منزلي وكما قلت قبل مغادرتي، أنا واحد منكم، لا أعرف إلى أي مدى سيستمر هذا الحلم، ولكن أتمنى أن يستمر للأبد. أراكم قريبًا بنفس الحماس الذي كنت عليه في المرة الأولى وبالرغبة نفسها في المساعدة في إعادة بناء أفضل نادٍ في العالم، لقد عدت للبيت يا رفاق".
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يذكر أن ألفيش لعب في صفوف برشلونة بين عامي 2008 و2016، قبل أن يرحل لصفوف يوفنتوس الإيطالي ثم خاض تجربة مع باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يعود للبرازيل من بوابة ساوباولو.
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