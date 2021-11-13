جمهور أنغولا يوقف مباراة مصر 3 مرات بسبب محمد صلاح... صور

تسبب جمهور أنغولا في توقف مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره المصري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت أمس الجمعة، 3 مرات بسبب النجم المصري محمد صلاح.

وتوقفت المباراة 3 مرات بسبب نزول عدد من الجماهير لالتقاط صور مع محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي الذي شارك في المباراة.

بقى عندك لاعب عالمي الجمهور بينزل يخاطر بنفسه عشان بس يتصور معاه الكلام ده مكناش بنشوفه الا مع ميسي ورونالدو ودلوقتي بقى مع محمد صلاح ، فخر والله ❤️#محمد_صلاح pic.twitter.com/12Hld7t9oJ — ⲓⲥⲗⲏⲙ.𓅃𓋴𓃭𓅃𓅓.islam.ايسووو (@IslamEsoo18) November 13, 2021

وشهدت المباراة صناعة محمد صلاح لهدفي منتخب مصر، والذين سجلهما كل من محمد النني وأكرم توفيق، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-2.

يذكر أن صلاح وصل للمباراة رقم 72 بقميص منتخب مصر الأول، وتمكن خلالهم من تسجيل 43 هدف، وصناعة 24 هدفا آخرين.

وأمس الجمعة، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر أكتوبر الماضي.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب مصر رسميا إلى المرحلة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد ضمان صدارة مجموعته.

المنتخب المصري سيكون أحد 10 منتخبات في البوابة النهائية في التصفيات من أجل الظهور في المونديال، ليلعب ضد أحد المنتخبات المتأهلة مباراتين ذهابا وإيابا لحسم بطاقة الصعود.

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