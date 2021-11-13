لاعبو المنتخب الإيراني "غاضبون": نغسل ملابسنا بعد كل مباراة

وجه لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم انتقادات لاذعة للمسؤولين في بلدهم، وذلك بسبب عدم دفع المكافآت المالية المقررة لهم، بإضافة إلى تذمرهم من رداءة الملابس الرياضية التي يرتدونها في مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخب الإيراني قد حقق فوزا صعبا على نظيره اللبناني بنتيجة (2-1) في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في لبنان، الخميس الماضي.

وبعد تعزيز صدارتهم للمجموعة الأولى، نشر لاعبو المنتخب الإيراني رسالة مشتركة عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وحسب موقع "فرانس 24"، كتب اللاعبون في الرسالة: "يجب أن نُطلع الشعب على المشاكل التي يواجهها المنتخب الوطني".

وأَضافوا "نرتدي نفس الملابس منذ عام. عقب كل مباراة نقوم بغسلها ثم نرتديها مجدداً".

وتابعوا "عكس الوعود المقدمة لم نتلق أي مكافآت رغم مرور عدة أشهر".

وأكدوا أنه بعد ضمان التأهل إلى الدور الحاسم بعد الفوز على العراق بهدف نظيف، أصبحت انتصاراتهم عادية لمسؤولي الاتحاد ولم يتم الاهتمام بهم نهائيا.

وردا على ما أثاره اللاعبون، أكد الناطق باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم حسين شريفي، أنه سيتم العمل على توفير الدعم الممكن للمنتخب.

وحسب "فرانس 24"، تشكو السلطات الرياضية في إيران من أن العقوبات الأمريكية على طهران تحرم الاتحاد من الحصول على أموال بملايين الدولارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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