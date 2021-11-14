رونالدو يعد جماهير البرتغال بالتأهل إلى مونديال قطر

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة تفاؤل للجماهير البرتغالية قبل المباراة المصيرية للمنتخب البرتغالي ضد صربيا، اليوم الأحد 14 نوفمبر، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022

ودعا رونالدو جماهير منتخب بلاده لمؤازرتهم من أجل الوصول إلى مونديال قطر.

ونشر بصفحته الخاصة على "إنستغرام" منشورا جاء فيه:

"نريد أن نكون حاضرين مرة أخرى في كأس العالم من أجل البرتغال. بقوة البرتغال والبرتغاليين سنصل إلى هناك.. نحن نعتمد على دعمكم!.. نحو قطر 2022".

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هذا ويتقاسم المنتخبان البرتغالي والصربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، إلا أن الأفضلية للبرتغال بعدد الأهداف المسجلة في المجموعة (12 هدفا مقابل 8 أهداف)، وهو ما يزيد من حظوظهم في التأهل مباشرة إلى نهائيات المونديال، خصوصا وأن التعادل يكفي منتخب البرتغال لضمان مقعده اليوم في قطر 2022.

هذا ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر، ويضمنون مقاعدهم في نهائيات كأس العالم بشكل مباشر، على أن تلعب المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن قارة أوروبا.